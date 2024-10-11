Данил Глебов: «Качество РПЛ упало, осталось мало опытных футболистов»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов оценил качество РПЛ.

«Хорен Байрамян сказал, что РПЛ деградирует и все это чувствуют? Может быть, да. Может быть, нет. Смотря в чем. Если по-честному говорить, качество, наверное, упало, прибавилось очень много молодых футболистов. Осталось мало опытных футболистов», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

«Ростов» набрал 12 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.