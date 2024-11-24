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Булыкин о результативности Угальде: «В прошлом сезоне у него ничего не получалось, а в этом — совсем другой футболист»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о результативности форварда «Спартака» Манфреда Угальде в текущем сезоне РПЛ.

23 ноября костариканец оформил покер в ворота «Локомотива» (5:2) в 16-м туре РПЛ.

«Лучше спросить у тренера, как он раскрыл Угальде. Потому что в прошлом сезоне у игрока ничего не получалось, ему не доверяли. А в этом сезоне это совсем другой футболист. Он сделал покер, чего уже очень много лет не было в «Спартаке», и это заслуживает уважения. Кроме того, он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Матч с «Локомотивом» он провел хорошо. И учитывая, что весь сезон он проводит результативно, надо спрашивать у тренера, почему он так раскрылся.

Полагаю, и сам футболист может рассказать, что у него в этом сезоне так хорошо получается. Наверняка есть какие-то нефутбольные причины, которые ему также помогли выйти на такой уровень», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

В текущем сезоне Угальде забил 12 мячей и сделал 3 голевые передачи в 16 матчах за «Спартак» в РПЛ.

Источник: «Газета.Ru»
Дмитрий Булыкин
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 0 : 1
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 1 : 2
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 2 : 2
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 5 : 2
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 2 : 1
24.11 16:30
Факел – Динамо
 1 : 1
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 0 : 0
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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