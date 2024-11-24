Булыкин о результативности Угальде: «В прошлом сезоне у него ничего не получалось, а в этом — совсем другой футболист»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о результативности форварда «Спартака» Манфреда Угальде в текущем сезоне РПЛ.
23 ноября костариканец оформил покер в ворота «Локомотива» (5:2) в 16-м туре РПЛ.
«Лучше спросить у тренера, как он раскрыл Угальде. Потому что в прошлом сезоне у игрока ничего не получалось, ему не доверяли. А в этом сезоне это совсем другой футболист. Он сделал покер, чего уже очень много лет не было в «Спартаке», и это заслуживает уважения. Кроме того, он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Матч с «Локомотивом» он провел хорошо. И учитывая, что весь сезон он проводит результативно, надо спрашивать у тренера, почему он так раскрылся.
Полагаю, и сам футболист может рассказать, что у него в этом сезоне так хорошо получается. Наверняка есть какие-то нефутбольные причины, которые ему также помогли выйти на такой уровень», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».
В текущем сезоне Угальде забил 12 мячей и сделал 3 голевые передачи в 16 матчах за «Спартак» в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|
7
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|
8
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
|Пари НН
|16
|4
|4
|8
|15-27
|16
|
10
|Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|
11
|Динамо Мх
|16
|3
|7
|6
|9-14
|16
|
12
|Кр. Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
13
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|3 : 0
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|0 : 1
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|1 : 2
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|2 : 2
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|5 : 2
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|2 : 1
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|1 : 1
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|0 : 0
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3