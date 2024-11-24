Булыкин о результативности Угальде: «В прошлом сезоне у него ничего не получалось, а в этом — совсем другой футболист»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о результативности форварда «Спартака» Манфреда Угальде в текущем сезоне РПЛ.

23 ноября костариканец оформил покер в ворота «Локомотива» (5:2) в 16-м туре РПЛ.

«Лучше спросить у тренера, как он раскрыл Угальде. Потому что в прошлом сезоне у игрока ничего не получалось, ему не доверяли. А в этом сезоне это совсем другой футболист. Он сделал покер, чего уже очень много лет не было в «Спартаке», и это заслуживает уважения. Кроме того, он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Матч с «Локомотивом» он провел хорошо. И учитывая, что весь сезон он проводит результативно, надо спрашивать у тренера, почему он так раскрылся.

Полагаю, и сам футболист может рассказать, что у него в этом сезоне так хорошо получается. Наверняка есть какие-то нефутбольные причины, которые ему также помогли выйти на такой уровень», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

В текущем сезоне Угальде забил 12 мячей и сделал 3 голевые передачи в 16 матчах за «Спартак» в РПЛ.