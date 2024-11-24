Билялетдинов назвал сенсационным результат матча между «Спартаком» и «Локомотивом»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал поражение железнодорожников от «Спартака» (2:5) в 16-м туре РПЛ.

«Ну удивительным или сенсационным результат матча можно, конечно назвать. Все-таки пять мячей многовато, кажется. Первый гол — подарок. Дальнейшие голы можно разбирать, конечно. В принципе, никто не ожидал, что пять забьет «Спартак», может кто-то и ожидал, но такой счёт никто не прогнозировал», — приводит слова Билялетдинова Vprognoze.ru.

После поражения «Локомотив» с 34 очками занимает третье место в РПЛ. «Спартак» (31 очко) идет четвертым в турнирной таблице.