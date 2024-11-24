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Сегодня, 23:27

Тихий о зарубежных тренерах: «Приезжает один, второй, третий, и ничего не меняется, лучше своим специалистам дали бы шанс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий ответил на вопрос о работе зарубежных тренеров в РПЛ.

«Это не мне решать, но чисто любительское мнение — та же ситуация, что и с футболистами. Если это действительно высококвалифицированный специалист с опытом работы на европейском уровне, как Дик Адвокат, Гус Хиддинк, Роберто Манчини, то да. Это глыбы. Так же и с игроками. А когда приезжает один, второй, третий, и ничего от этого не меняется, не происходит, лучше, наверное, своим специалистам дали бы шанс. Если же иностранец может дать результат, то какие тут могут быть вопросы. А если результата нет, за тренера агенты начинают накидывать через СМИ, рассказывать про высокую интенсивность или игру в пас, так и по футболистам это делают», — цитирует Тихого «РБ Спорт».

«Пари НН» объявил о расторжении контракта с 32-летним футболистом 15 ноября. Тихий выступал за нижегородцев с лета прошлого года. Он провел за команду 4 матча, не отличившись результативными действиями.

Последний раз защитник выходил на поле в матче против «Химок» (1:0) в 4-м туре РПЛ. Игра проходила 9 августа.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
Дмитрий Тихий
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 И В Н П +/- О
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2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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