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Мостовой — о критике: «Зачем отвечать людям, которые не знают, как мяч выглядит?»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, как он реагирует на критику в свою сторону.

«Не реагирую на критику в свою сторону. Если мне будет что-то говорить человек, который в футбол поиграл, — могу поспорить. А людям, которые мяч никогда не видели и не знают, как он выглядит, зачем отвечать? Не вижу смысла обращать внимание них и отвечать. Кто эти люди? Я знаю, что их много, и поэтому не реагирую на это.

Я не для этого играл в футбол 20 лет, чтобы потом что-то слушать от людей, которые никогда не видели футбол! Когда критика правдивая — да. Но смешно, когда кто-то критикует меня из-за того, что ему делать нечего. Я с иронией к этому подхожу. Мне в лицо никто ничего никогда не говорил», — заявил Мостовой «РБ Спорт».

После завершения карьеры Мостовой неоднократно заявлял о готовности возглавить клуб РПЛ, в том числе и московский «Спартак». Однако экс-футболист сборной России так и не получил предложение.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-o-kritike-zachem-otvechat-lyudyam-kotory-e-ne-znayut-kak-myach-vy-glyadit/
Александр Мостовой
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Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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 - : -
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Г
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

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Спартак

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Краснодар

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