Булыкин объяснил, почему «Спартаку» и «Локомотиву» не нужны вторые команды

Бывший нападающий Дмитрий Булыкин прокомментировал решение «Спартака» и «Локомотива» отказаться от вторых команд.

«Думаю, вторая команда «Спартаку» просто не нужна. У нас есть молодежный чемпионат, да и академии должны готовить футболистов для команд РПЛ. У нас есть команды, в которых играют воспитанники «Локомотива», «Спартака». Там академии хорошо развиты, готовят хороших игроков, их сразу надо заигрывать в РПЛ, а не отправлять во вторые команды. Поэтому и отпадает нужда в «Спартаке-2», «Локомотиве-2», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Сегодня, 23 мая, стало известно о закрытии «Спартака-2». В клубе объяснили, что к такому решению пришли из-за вынужденного сокращения бюджета и финансовых сложностей.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Локомотив» принял решение закрыть проект «Казанка».