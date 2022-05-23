«Зенит» склоняется к кандидатуре Адамова

По данным «СЭ», «Зенит» склоняется к кандидатуре 24-летнего голкипера «Сочи» Дениса Адамова.

Контракт футболиста с южанами рассчитан до конца июня 2024 года, transfermarkt.de оценивает его стоимость в 600 тысяч евро. В РПЛ-2021/22 Адамов провел в составе черноморцев 11 матчей, пропустив в них 6 мячей.

Ранее об интересе к игроку сообщал «Чемпионат», СМИ также информировали о контактах сине-бело-голубых с 26-летним вратарем «Химок» Ильей Лантратовым.

При этом нет ясности с будущим основного голкипера чемпиона России в минувшем сезоне Михаила Кержакова, соглашение которого заканчивается в конце июня — на данный момент стороны не договорились об условиях возможного продления трудовых отношений.

Вместе с тем, Станислав Крицюк продолжает курс восстановления после травмы, а Даниила Одоевского тренерский штаб пока не видит в качестве твердого первого номера — не исключено, что летом он уйдет в аренду для получения более серьезной игровой практики.