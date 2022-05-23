«Торпедо» начало переговоры с Игорем Смольниковым

Защитник тульского «Арсенала» Игорь Смольников близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Торпедо», сообщает Metaratings.ru.

Московский клуб активно общается с игроком и его представителями. Контракт Смольникова с туляками подходит к концу.

При этом «Торпедо» не высказывает конкретных предложений по условиям контракта. Скорее всего, игроку будет предложено однолетнее соглашение.

В контракте 33-летнего защитника с «Арсеналом» также есть пункт о продлении договора еще на один сезон.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Смольников провел 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.