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Сегодня, 17:32

«Торпедо» начало переговоры с Игорем Смольниковым

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник тульского «Арсенала» Игорь Смольников близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Торпедо», сообщает Metaratings.ru.

Московский клуб активно общается с игроком и его представителями. Контракт Смольникова с туляками подходит к концу.

При этом «Торпедо» не высказывает конкретных предложений по условиям контракта. Скорее всего, игроку будет предложено однолетнее соглашение.

В контракте 33-летнего защитника с «Арсеналом» также есть пункт о продлении договора еще на один сезон.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Смольников провел 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/torpedo-nachalo-peregovory-so-smolnikovym-1273831/
Игорь Смольников
ФК Арсенал (Тула)
ФК Торпедо (Москва)
0
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