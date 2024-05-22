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Сегодня, 10:30

Булатов: «В этом сезоне нет команды, которая была бы на голову выше всех и заслуживала золотых медалей»

Булатов считает, что в этом сезоне в РПЛ нет заслуживших чемпионства команд
Александр Кружков
Обозреватель
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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» оценил игру претендентов на золото.

— На данный момент «Динамо» — лучший клуб РПЛ по набранным очкам. А по игре?

— Начнем с того, что в этом сезоне я вообще не вижу команды, которая была бы на голову выше всех и заслуживала золотых медалей. Чемпионский футбол никто не показывает. Яркие вспышки случались и у «Динамо», и у «Зенита», и у «Краснодара», но стабильности даже близко нет.

Если говорить исключительно о качестве игры, то весной самым интересным выглядит «Сочи». Из разношерстного состава Морено на удивление быстро слепил очень симпатичную команду. От нее прямо свежестью какой-то повеяло. Главное, чувствуется тренерская рука. Четкий игровой рисунок, акцент на атаке.

При испанце «Сочи» стал узнаваемой командой. Со своим стилем. Разве в последнем туре она смотрелась хуже «Краснодара»? Да ничего подобного! Если бы в первом тайме хозяева реализовали все моменты, которые успели создать, для гостей чемпионская гонка тогда бы и закончилась.

Жаль, что сочинцы вылетают. Но тут уже вопросы не к Морено, а к тем, кто работал в 2023-м и опустил клуб на дно.

По итогам 29 туров «Динамо» лидирует в чемпионате с 56 очками, «Зенит» идет на второй строчке с 54 очками, «Краснодар» — третий с 53 очками.

Виктор Булатов&nbsp;&mdash; о&nbsp;Марцеле Личке. Виктор Булатов: «Личка — лучший тренер РПЛ. Даже если «Динамо» в субботу проиграет»

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Булатов считает, что «Динамо» станет чемпионом России

Булыкин назвал лучшего игрока «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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