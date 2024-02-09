«Спартак» в матче Зимнего кубка РПЛ разгромил «Шабаб», Угальде забил дебютный гол

«Спартак» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ обыграл «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ со счетом 5:0.

Дубль оформил Михаил Игнатов, еще по голу забили Кристофер Мартинс, Антон Зиньковский и Манфред Угальде, для которого это дебютный мяч за московский клуб.

В следующем матче «Спартак» 14 февраля сыграет с «Кайратом».

Товарищеский матч

«Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ) — «Спартак» (Россия) — 0:5 (0:2)

Голы: Игнатов, 3 (0:1). Игнатов, 28 (0:2). Мартинс, 55 (0:3). Зиньковский, 84 (0:4). Угальде, 87 (0:5).

«Спартак»: Селихов (Максименко, 46), Бабич (Джикия, 46), Классен (Рябчук, 46), Дуарте (Бозов, 32), Мозес (Зиньковский, 46), Зобнин (Денисов, 32), Игнатов (Мартинс, 46), Умяров (Лайкин, 46), Медина (Зорин, 46), Пруцев (Угальде, 46), Промес (Быковский, 46).

Предупреждения: Мартинс, 62. Чернов, 77.

9 февраля.