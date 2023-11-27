Булатов — о поражении «Краснодара»: «Сборники матч провалили. А после финального свистка еще и безбашенный Кордоба подставил клуб»
Экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов в интервью «СЭ» высказал мнение о матче «Урал» — «Краснодар» (3:1) в 16-м туре РПЛ.
— «Урал» подарил главную сенсацию тура, одолев дома «Краснодар. Команда Гончаренко не побеждала в чемпионате с 19 августа. Ребята понимали — отступать уже некуда. И выдали очень хороший матч. Играли организованно, дисциплинированно. Хоть и пропустили первыми, не развалились. Наоборот, продолжали гнуть свою линию, были единым коллективом с первой до последней минуты. А во втором тайме еще и прибавили.
— В чем?
— В движении, агрессии. Стало больше конкретики у чужих ворот. Ну и конечно, здорово проявил себя Аюпов, отдавший три голевые. Его разрезающий пас в касание на ход Егорычеву — высший пилотаж!
Я похвалил «Урал», но надо признать, что и «Краснодар» каких-то сверхзадач перед ним не поставил. Гости играли медленно, я бы даже сказал — инертно. Всего один удар в створ! Ни эмоций, ни движения, ни куража. Выглядели на удивление разбалансированно. Полагаю, это связано с тем, что многие футболисты «Краснодара» уезжали в национальные сборные и вернулись в последний момент. Правда, тут уже возникает вопрос к Ивичу.
— Какой?
— Он ведь понимал, с какими трудностями столкнется, но все равно выпустил сборников в старте. Возможно, стоило действовать гибче, кого-то придержать на второй тайм — как Личка Карраскаля. И с первых минут довериться ребятам, не выпадавшим из подготовительного микроцикла.
— Интересная мысль.
— В итоге важнейший матч сборники провалили. А после финального свистка еще и безбашенный Кордоба подставил клуб, на ровном месте заработав красную карточку за неприличный жест в адрес судьи. Глупейшее удаление! Ситуация для «Краснодара» вдвойне неприятная, поскольку колумбийцу нет равноценной замены в центре нападения.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:30
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3