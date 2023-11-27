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Сегодня, 15:15

Булатов — о поражении «Краснодара»: «Сборники матч провалили. А после финального свистка еще и безбашенный Кордоба подставил клуб»

Александр Кружков
Обозреватель
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Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов в интервью «СЭ» высказал мнение о матче «Урал» — «Краснодар» (3:1) в 16-м туре РПЛ.

— «Урал» подарил главную сенсацию тура, одолев дома «Краснодар. Команда Гончаренко не побеждала в чемпионате с 19 августа. Ребята понимали — отступать уже некуда. И выдали очень хороший матч. Играли организованно, дисциплинированно. Хоть и пропустили первыми, не развалились. Наоборот, продолжали гнуть свою линию, были единым коллективом с первой до последней минуты. А во втором тайме еще и прибавили.

— В чем?

— В движении, агрессии. Стало больше конкретики у чужих ворот. Ну и конечно, здорово проявил себя Аюпов, отдавший три голевые. Его разрезающий пас в касание на ход Егорычеву — высший пилотаж!

Я похвалил «Урал», но надо признать, что и «Краснодар» каких-то сверхзадач перед ним не поставил. Гости играли медленно, я бы даже сказал — инертно. Всего один удар в створ! Ни эмоций, ни движения, ни куража. Выглядели на удивление разбалансированно. Полагаю, это связано с тем, что многие футболисты «Краснодара» уезжали в национальные сборные и вернулись в последний момент. Правда, тут уже возникает вопрос к Ивичу.

— Какой?

— Он ведь понимал, с какими трудностями столкнется, но все равно выпустил сборников в старте. Возможно, стоило действовать гибче, кого-то придержать на второй тайм — как Личка Карраскаля. И с первых минут довериться ребятам, не выпадавшим из подготовительного микроцикла.

— Интересная мысль.

— В итоге важнейший матч сборники провалили. А после финального свистка еще и безбашенный Кордоба подставил клуб, на ровном месте заработав красную карточку за неприличный жест в адрес судьи. Глупейшее удаление! Ситуация для «Краснодара» вдвойне неприятная, поскольку колумбийцу нет равноценной замены в центре нападения.

Джон Кордоба и&nbsp;Ибраима Сиссе. «В чемпионской гонке интрига умерла». Булатов — об удалении Кордобы, срыве Галактионова и «Спартаке»

Иван Кордоба
Футбол
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Джон Кордоба

Краснодар

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 7
П
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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

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