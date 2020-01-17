Будущее Шатова станет известно после сборов, восстановление Кокорина идет по плану

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, комментируя информацию о возможном переходе полузащитника Олега Шатова в «Ростов», отм етил, что будущее хавбека станет известно по окончании тренировочных сборов.

Также руководитель добавил, что восстановление форвардов Александра Кокорина и Малкома на сборах в Катаре идет по план

— Давайте дождемся окончания тренировочных сборов, а потом уже будем говорить о футболистах и о том, кто и куда может уйти, — цитирует «РИА Новости» Медведева. — Кокорин тренируется в общей группе, а Малком тренируется выборочно. Какие-то упражнения Малком выполняет в общей группе, а какие-то — индивидуально. Реабилитация Малкома и Кокорина идет по плану.