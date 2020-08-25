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Бруно Фукс рассказал, что много общался с Мариу Фернандесом перед переходом в ЦСКА

20:52
Бруно Фукс (справа). Фото ПФК ЦСКА.
Бруно Фукс (справа). Фото ПФК ЦСКА.
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Новичок ЦСКА Бруно Фукс объяснил, почему принял решение переехать играть в Россию.

— Я очень счастлив. Сбылась моя мечта — переехать в Европу. Меня очень тепло приняли. Спасибо клубу за то, что они показали уверенность во мне. Хочу отблагодарить ЦСКА своими действиями на поле, — цитирует игрока сайт москвичей.

— В ЦСКА играло много бразильцев, сейчас есть Мариу Фернандес. С кем-то контактировал перед переходом?

— Да, я очень много говорил с Мариу. Еще когда вели переговорный процесс, Мариу начал со мной общаться. Он облегчил для меня процесс принятия решения, его мнение сильно повлияло. Благодарен ему.

— Ты уже побывал на нашем домашнем стадионе, посмотрел игру с «Рубином». Как тебе «ВЭБ Арена»?

— Очень хороший, великолепный стадион! Новый, красивый, болельщики рядом, на расстоянии вытянутой руки. Изумительный газон. Сейчас есть ограничения, но болельщики поддерживают команду, поют, это очень здорово.

— Какие цели ставишь перед собой на дебютный сезон в составе красно-синих?

— Цель может быть только одна — становиться чемпионом!

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/bruno-fuchs-obshchenie-s-mario-silno-povliyalo-na-moe-reshenie-o-perekhode/

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