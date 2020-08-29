Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:1) прокомментировал чемпионскую гонку в нынешнем сезоне.

«Контролировали игру со старта, но потом пропустили нелепый гол, пришлось отыгрываться по ходу матча с «Арсеналом», — сказал Джикия в эфире телеканала «Матч Премьер». — Хорошо, быстро удалось сравнять счет, а потом и выйти вперед. Бросил ли «Спартак» перчатку «Зениту»? Не понимаю этих фраз. Давайте мы будем играть, а уже весной посмотрим, кто будет выше», — отметил капитан «Спартака».

После шести сыгранных матчей у «Спартака» 14 очков, 12 — у «Зенита», но у команды Сергея Семака игра в запасе с «Локомотивом».