Бразильский защитник «Химок»: «Нравится не только Виктор Цой, но и российский рэп»

Бразильский защитник «Химок» Ориньо в разговоре с «СЭ» рассказал о своих музыкальных вкусах.

«Мне нравится не только Виктор Цой, но и российский рэп. Например, Крид или Thrill Pill. Какая песня? У них есть трек «Грустная песня», мне она нравится», — сказал бразилец «СЭ».

Ориньо выступает в России с января 2024 года. Этим летом 29-летний защитник перешел из «Родины» в «Химки». В нынешнем сезоне защитник провел 1 матч и не отметился результативными действиями.