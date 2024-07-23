Источник: Кордоба является одной из приоритетных целей «Бетиса» этим летом

«Бетис» активно интересуется форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой, сообщает Legalbet.

Как отмечает источник, колумбиец находится на первых местах в шорт-листе испанского клуба.

Ранее появилась информация о том, что Кордоба не хочет возвращаться в «Краснодар» после Кубка Америки-2024 и попросил руководство черно-зеленых отпустить его из команды.

Футболист выступает за «быков» с 2021 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 32 матчах «Краснодара» во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отметился шестью результативными передачами.

Контракт колумбийца с российской командой рассчитан до лета 2025 года.