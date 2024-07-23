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Источник: Кордоба является одной из приоритетных целей «Бетиса» этим летом

Алина Савинова
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«Бетис» активно интересуется форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой, сообщает Legalbet.

Как отмечает источник, колумбиец находится на первых местах в шорт-листе испанского клуба.

Ранее появилась информация о том, что Кордоба не хочет возвращаться в «Краснодар» после Кубка Америки-2024 и попросил руководство черно-зеленых отпустить его из команды.

Футболист выступает за «быков» с 2021 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 32 матчах «Краснодара» во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отметился шестью результативными передачами.

Контракт колумбийца с российской командой рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Legalbet
Джон Кордоба
Футбол
ФК Бетис
ФК Краснодар
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 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
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5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
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 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
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