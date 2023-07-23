Мележиков — об игре Хлусевича: «Он еще в прошлом сезоне обещал мне забить. Дважды молодец!»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии «СЭ» оценил игру полузащитника красно-белых Даниила Хлусевича в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

Хавбек сделал дубль, его второй гол принес «Спартаку» победу.

«Рад за Даниила Хлусевича — он еще в прошлом сезоне обещал мне забить. Молодец! Дважды молодец! Желаю ему продолжить так же!» — сказал Мележиков «СЭ».

Голы в ворота «Оренбурга» стали для Хлусевича первыми за «Спартак».