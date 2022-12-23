Брат Марцела Лички войдет в тренерский штаб «Оренбурга»

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Чешский тренер Марио Личка будет назначен ассистентом главного тренера «Оренбурга», утверждает «РБ Спорт».

Сейчас главным тренером оренбургского клуба является Марцел Личка, старший брат Марио Лички. Чех возглавляет российскую команду с августа 2020 года.

Летом «Оренбург» покинул ассистент главного тренера шотландец Питер Левен. Зимой его место займет Марио Личка, который станет ассистентом своего старшего брата.

Сейчас Марио работает ассистентом тренера в клубе третьей чешской лиги «Сокол Гостоунь».