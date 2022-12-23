«Краснодар» предложил тренеру Ивичу зарплату в 1,5 миллиона евро в сезон

«Краснодар» предложил тренеру «Маккаби» из Тель-Авива Владимиру Ивичу зарплату в 1,5 миллиона евро в сезон, сообщает one.co.il.

Эта сумма в случае необходимости может быть увеличена и перевалить за 2 миллиона евро.

Предложение «Краснодара» по 45-летнему сербскому специалисту было сделано пару недель назад.

Ивич работал ранее в «Маккаби» — с 2018 по 2020 год. Вместе с командой он дважды становился чемпионом страны (2018/19, 2019/20).

После 17 туров «Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Эли Швидлер