Брат Кокорина: «Буду рад, если Саша вернется в Москву»

Младший брат Александра Кокорина Кирилл прокомментировал «СЭ» новости о переходе своего брата в «Спартак».

— Жду ли Сашу в «Спартаке»? А что мне ждать? Я же не в «Спартаке», — заявил он «СЭ». — СМИ его отправляют то в один клуб, то а другой. Никто еще не знает, где его ждать надо. Был бы рад, если бы он вернулся в Москву. (Севастиан Терлецкий)