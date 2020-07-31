Брат Кокорина: «Буду рад, если Саша вернется в Москву»
12:21
Младший брат Александра Кокорина Кирилл прокомментировал «СЭ» новости о переходе своего брата в «Спартак».
— Жду ли Сашу в «Спартаке»? А что мне ждать? Я же не в «Спартаке», — заявил он «СЭ». — СМИ его отправляют то в один клуб, то а другой. Никто еще не знает, где его ждать надо. Был бы рад, если бы он вернулся в Москву. (Севастиан Терлецкий)
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