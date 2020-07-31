РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Брат Кокорина: «Буду рад, если Саша вернется в Москву»

12:21
Александр и Кирилл Кокорины. Фото Instagram Александра Кокорина.
Александр и Кирилл Кокорины. Фото Instagram Александра Кокорина.
Теги:

Младший брат Александра Кокорина Кирилл прокомментировал «СЭ» новости о переходе своего брата в «Спартак».

— Жду ли Сашу в «Спартаке»? А что мне ждать? Я же не в «Спартаке», — заявил он «СЭ». — СМИ его отправляют то в один клуб, то а другой. Никто еще не знает, где его ждать надо. Был бы рад, если бы он вернулся в Москву. (Севастиан Терлецкий)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 7671
Все опросы
Где вы ждете Александра Кокорина?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Материалы сюжета: Кокорин и «Спартак»




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир