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Крунич: «Многие не хотят сейчас связываться с Россией, но я бы хотел поработать в РПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Москвы» и «Томи» Бранислав Крунич рассказал, где бы хотел работать в качестве тренера.

«Все, что сейчас происходит в России и Украине, очень сильно влияет на жизнь и остальных стран тоже. И на футбол, в частности. Я еще месяц назад говорил, что готов ехать работать в Россию. С тех пор ничего для меня не поменялось. Понятно, что сейчас многие не хотят связываться с вашей страной, но если появится возможность поработать в РПЛ, то надо этим шансом воспользоваться. Я знаю язык, менталитет. Если бы я выбирал страну, в которой хотел бы работать, то Россию в этом списке поставил бы на первое место, а потом уже все остальные. Плюс я выступаю за развитие собственных игроков, люблю работать с молодыми», — приводит слова Крунича Metaratings.ru.

43-летний босниец в общей сумме провел 96 матчей за «Томь» и «Москву» в чемпионате России, забил 14 голов и отдал 15 результативных передач. Также Крунич уже работал тренером в Крупа, Борац и «Леотаре».

Источник: https://metaratings.ru/news/krunich-stavlyu-rossiyu-na-pervoe-mesto-v-spiske-stran-gde-khotel-by-porabotat-218574/
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
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