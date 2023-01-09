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Сегодня, 13:11

Масалитин предположил, что права на Сычевого принадлежат «Зениту»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал новость о том, что в контракте футболиста Владимира Сычевого с самарскими «Крыльями Советов» прописаны отступные в размере 200 миллионов рублей для «Зенита» и одного миллиарда рублей для других клубов.

«Получается, что Сычевой принадлежит «Зениту», а в «Крылья» его отдали в аренду. Возможно, такая сумма отступных связана с тем, что раньше спонсором «Оренбурга» был «Газпром». Думаю, он подписал предварительный контракт с «Зенитом». Как еще можно это объяснить?! Возможно, «Зенит» сделал переуступку прав. Надо юридически смотреть, как это организовано. Был случай с Суторминым, когда «Зенит» заплатил «Рубину» 50 тысяч. Возможно, такая ситуация и сейчас», — приводит слова Масалитина «Газетой.Ru».

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 15 матчей за оренбуржскую команду в чемпионате России, забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

На данный момент он делит первое место с форвардом «Спартака» Квинси Промесом в списке лучших бомбардиров РПЛ сезона-2022/23.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/09/19440865.shtml
Валерий Масалитин
Владимир Сычевой
Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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П
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Спартак

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Краснодар

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