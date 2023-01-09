Артем Соколов может уйти в аренду в «Нижний Новгород»

Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Соколов, который в ближайшее время станет игроком «Локомотива», может уйти в аренду в «Нижний Новгород».

По данным «РБ Спорт», клуб хочет арендовать игрока до конца текущего сезона. Также на хавбека претендуют «Химки».

Трансферная стоимость 19-летнего игрока — 800 тысяч евро. В текущем сезоне в составе «Крыльев Советов» в 15 матчах Соколов отметился одной результативной передачей.