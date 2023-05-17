Божович — о возможном назначении Николича в «Динамо»: «Думаю, клубу нужны немцы или итальянцы»

Черногорский специалист Миодраг Божович отреагировал на увольнение Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

«Отставка Йокановича из «Динамо»? Как всегда, ничего не поменялось. А кто может помочь «Динамо»? Клуб всегда был таким, какой он сейчас. Не хочу ничего говорить про тренера. Что касается назначения Николича, это вопрос к руководству. Думаю, клубу нужны немцы или итальянцы», — приводит «Чемпионат» слова Божовича.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду будет готовить Павел Алпатов.

По информации «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич. Он должен возглавить клуб летом.