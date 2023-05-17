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Первак — об Абаскале: «Кто вообще сможет справиться со «Спартаком», с этим неуправляемом монстром?»

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак предположил, с чем связан спад московской команды в весенней части сезона.

«У «Спартака» какие-то проблемы с менеджерами, а в первую очередь со спортивным директором. Что он вообще из себя представляет? Так-то все идет от него. Рыба гниет с головы. Слабоватая концовка у «Спартака». Может, Абаскаль просто никогда не проводил таких длинных сборов. Все-таки у нас не все, как везде», — приводит «Спорт День за Днем» слова Первака.

Также он не согласен с тем, что игра «Спартака» испортилась после нового подписанного контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Я бы не стал так говорить. Я думаю, он просто не умеет работать с такими большими сборами и такой большой паузой. Он просто надеялся на футболистов, на их мастерство. Я склонен думать так. Но а кто вообще на сегодняшний день сможет справиться со «Спартаком», с этим неуправляемом монстром?» — добавил специалист.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. В 28-м туре «Спартак» сыграет с ЦСКА. Матч пройдет 21 мая и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/pervak-ob-abaskale-v-spartake-a-kto-voobshche-smozhet-spravitsya-s-etim-neupravlyaemom-monstrom-
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Юрий Первак
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

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Крылья Советов

 25 1 4
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Максим Ненахов

Локомотив

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