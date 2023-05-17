Гладилин: «Наши арбитры хорошо судят. Зря говорят, что судейство может повлиять на исход дерби «Спартак» — ЦСКА»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о назначении Сергея Карасева главным арбитром на дерби «Спартак» — ЦСКА.

«Все наши арбитры хорошо судят. Не знаю, зачем перед дерби нагнетается обстановка, связанная с судьями. Карасев — один из лучших арбитров в России, опыт у него огромный. На дерби надо назначать таких судей, как Карасев. Его авторитет и знания не позволят ему подписаться под какие-то варианты, не связанные с футболом. Зря говорят, что судейство может повлиять на исход дерби», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Матч «Спартак» — ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ пройдет 21 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени. Армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на 4-й строчке.