Божович вспомнил о поражениях "Барселоны" и "Аякса" после победы над "Нижним Новгородом"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после победы над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за место в премьер-лиге (3:1) заявил, что его команда будет играть с серьезным настроем в ответной встрече.

- Думаю, что мы начали игру очень хорошо, - сказал Божович на послематчевой пресс-конференции. - Сразу могли забить. С первых минут ожидали, что соперник пойдет вперед, а мы будет контратаковать. "Нижний" забил, игра была открытой. Могли выирывать и мы, и они. Удача повернулась к нам сегодня. Игра была хорошая - достаточно голов и моментов.

Ответный матч? Футбол – непредсказуемая штука. "Барселона" и "Аякс" проиграли в Лиге чемпионов после хороших результатов, поэтому мы будет настроены серьезно.

Комментарий Миодрага Божевича после матча: pic.twitter.com/49aOM6VZZk — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 30 мая 2019 г.

Второй матч между "Крыльями" и "Нижним Новгородом" пройдет 2 июня в Самаре.

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