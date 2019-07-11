Божович рассказал, на что рассчитывают "Крылья Советов" в матче с ЦСКА

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился ожиданиями от домашнего матча 1-го тура РПЛ с ЦСКА.

– Победа была бы для нас хорошим результатом, но ЦСКА – непростая команда, хоть и очень молодая, – рассказал в интервью клубной пресс-службе Божович. – Любой результат кроме поражения будем считаться положительным. Но человек в глубине души всегда надеется на победу. "Крылья Советов" готовы к турниру на 62 процента.

Матч "Крыльев Советов" и ЦСКА состоится 14 июля в Самаре в 16.30 по московскому времени.