Божович хочет видеть Мамаева в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович перед матчем 10-го тура чемпионата России с «Ахматом» заявил, что хотел бы видеть в составе команды полузащитника Павла Мамаева. Ранее «Краснодар» расторг контракт с 31-летним хавбеком.

— Сложно рассуждать на эту тему, — признался Божович в интервью «Матч Премьер». — Что касается Мамаева, то любой тренер хотел бы видеть его в составе. Но что и как будет я не знаю.

Болельщики поддерживают нас всегда. Они — одни из лучших фанатов в России. Что касается прессы, то мы видим, что пишут. Но я не обращаю внимание. Другие люди будут оценивать мою работу.

Дмитрий Комбаров будет играть в защите с «Ахматом». Думаю, что это его позиция, хотя он может играть выше. Просто возвращаем его на привычное место.

Анюков готов полностью .Он пропустил только одну тренировку.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр