РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Боюсь, рациональных доводов мы так никогда и не получим». Наумов — об уходе Семина из «Локомотива»

02:28
Теги:

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что уход Юрия Семина еще скажется на красно-зеленых. С тренером решили не продлевать контракт и в конце мая он покинул клуб.

— Я боюсь, рациональных доводов в пользу расставания с Палычем мы так никогда и не получим от руководителей, — цитируют «Известия» Наумова. — Лично я здесь вижу только нетерпимость к тому, что твой подчиненный более популярен у публики, а также осмеливается оспаривать какие-то решения, если считает, что они не идут на пользу клубу. Семин таким был всегда и во многом за счет этих своих качеств добивался успехов с «Локо» — как в прошлом, так и в настоящем. Полагаю, его уход еще скажется негативно на команде. Сейчас еще идет инерция от наработок прошлого главного тренера — надо отдать должное Николичу, что он сберег наследие и не стал глобально ничего менять. Но на длинной дистанции, когда придется перестраивать игру, уход Палыча еще выйдет боком для клуба.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1041097/aleksei-fomin/virus-v-igre-kak-rossiiskii-futbol-perezhil-pandemiiu

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир