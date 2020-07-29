Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что уход Юрия Семина еще скажется на красно-зеленых. С тренером решили не продлевать контракт и в конце мая он покинул клуб.

— Я боюсь, рациональных доводов в пользу расставания с Палычем мы так никогда и не получим от руководителей, — цитируют «Известия» Наумова. — Лично я здесь вижу только нетерпимость к тому, что твой подчиненный более популярен у публики, а также осмеливается оспаривать какие-то решения, если считает, что они не идут на пользу клубу. Семин таким был всегда и во многом за счет этих своих качеств добивался успехов с «Локо» — как в прошлом, так и в настоящем. Полагаю, его уход еще скажется негативно на команде. Сейчас еще идет инерция от наработок прошлого главного тренера — надо отдать должное Николичу, что он сберег наследие и не стал глобально ничего менять. Но на длинной дистанции, когда придется перестраивать игру, уход Палыча еще выйдет боком для клуба.