Боярский поддержал «Спартак» в конфликте с Калиниченко: «Он неправ в этой ситуации»
Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» конфликт между бывшим футболистом красно-белых Максимом Калиниченко и клубом.
«Калиниченко — блогер. Он неправ в этой ситуации, а «Спартак» поступил правильно, что не встретился с ним. Я считаю, что «Спартак» сейчас в тяжелой ситуации, но клуб должен выйти из нее по-мужски и стать лучше», — сказал Боярский «СЭ».
27 октября 42-летний Калиниченко в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором предложил встретиться с главным тренером, капитаном и вице-капитаном с целью обсудить обстановку в команде на фоне неудачных результатов.
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