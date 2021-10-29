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«Я счастлив». У Дмитрия Тарасова и его жены родился сын

18:52
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото Instagram
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото Instagram
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29 октября у бывшего футболиста сборной России Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии Костенко родился сын. Мальчика назвали Алексей.

«Алексей Дмитриевич Тарасов, мы тебя очень ждали. Добро пожаловать в нашу веселую и полную любви семью!» — написала Костенко в Instagram, опубликовав фото с Тарасовым и сыном.

Публикация от ANASTASIA (@kostenko.94)

Тарасов эмоционально отреагировал на рождение сына в Instagram.

«Родная, написал я это перед родами, пока ты спала. Я благодарен тебе за всех наших детей, за сына особенно, и ты знаешь почему. Хочу сказать, что это был тяжелый период для нас. Ты родила мне троих прекрасных детей! Мы прошли с тобой гормоны, послеродовую депрессию и т. д., и это за 3 года. Понимаю, как тебе было тяжело! И несмотря на все наши недопонимания, которые, естественно, были, как и у всех людей, хочу, чтобы ты знала... Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. И как поется в песне, «спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына и за дочь». P. S. Я счастлив, всем спасибо за поддержку».

Пара уже воспитывает двух девочек — Милану, которая родилась в 2018 году и Еву, которая появилась на свет в 2020 году. Также у Тарасова есть дочь от первого брака — Ангелина.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 1
Динамо 0
1-й тайм

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43

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Екатерина Савостина все материалы автора

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