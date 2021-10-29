«Я счастлив». У Дмитрия Тарасова и его жены родился сын

29 октября у бывшего футболиста сборной России Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии Костенко родился сын. Мальчика назвали Алексей.

«Алексей Дмитриевич Тарасов, мы тебя очень ждали. Добро пожаловать в нашу веселую и полную любви семью!» — написала Костенко в Instagram, опубликовав фото с Тарасовым и сыном.

Тарасов эмоционально отреагировал на рождение сына в Instagram.

«Родная, написал я это перед родами, пока ты спала. Я благодарен тебе за всех наших детей, за сына особенно, и ты знаешь почему. Хочу сказать, что это был тяжелый период для нас. Ты родила мне троих прекрасных детей! Мы прошли с тобой гормоны, послеродовую депрессию и т. д., и это за 3 года. Понимаю, как тебе было тяжело! И несмотря на все наши недопонимания, которые, естественно, были, как и у всех людей, хочу, чтобы ты знала... Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. И как поется в песне, «спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына и за дочь». P. S. Я счастлив, всем спасибо за поддержку».

Пара уже воспитывает двух девочек — Милану, которая родилась в 2018 году и Еву, которая появилась на свет в 2020 году. Также у Тарасова есть дочь от первого брака — Ангелина.