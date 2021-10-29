«Зенит» победил «Краснодар» в молодежном первенстве, «Спартак» разгромил «Урал»
«Зенит» победил «Краснодар» в матче 14-го тура молодежного первенства чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В других матчах чемпионата «Спартак» разгромил «Урал» (4:1). «Строгино» и ЦСКА сыграли вничью (1:1). Встреча «Ахмата» и «УОР №5» завершилась со счетом 1:1.
«Динамо» одержало победу над «Рубином» со счетом 5:2. А «Академия им. Коноплева» сыграла вничью с «Крыльями Советом» (2:2).
М-Лига
14-й тур
«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 2:1 (1:1)
Голы: Марьянов, 40 (1:0). Кокоев, 42 — с пенальти (1:1). Саусь, 90 (2:1).
Судья: Феклистов (Великие Луки).
29 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
«Спартак — мол.» (Москва) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 4:1 (1:0)
Голы: Кожедуб, 45+1 — с пенальти (1:0). Крашевский, 51 (2:0). Курошев, 61 (3:0). Гуров, 77 (3:1). Мелешин, 90+1 (4:1).
Судья: Тарбеева (Киров).
29 октября. Химки. Стадион «Новые Химки».
«Строгино — мол.» (Москва) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 1:1 (0:0)
Судья: Прокопов (Волгоград).
29 октября. Москва. Стадион «СК Рублево».
«Ахмат — мол.» (Грозный) — «УОР №5» (Егорьевск) — 1:1 (1:0)
Голы: Арцуев, 13 (1:0). Мусаев, 81 (1:1).
Судья: Цурков (Москва).
29 октября. Грозный. Стадион им. Билимханова. 100 зрителей.
«Динамо — мол.» (Москва) — «Рубин — мол.» (Казань) — 5:2 (1:1)
Голы: Раджабов, 16 (0:1). Гаглоев, 25 (1:1). Обрывков, 65 (2:1). Обрывков, 70 (3:1). Бабаев, 73 (4:1). Обрывков, 77 (5:1). Хамхоев, 90+4 (5:2).
Судья: Стрелков (Курск).
29 октября. Химки. Стадион «Новогорск Динамо».
«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 2:2 (1:1)
Голы: Мотовичев, 8 (0:1). Иконников, 11 (1:1). Балев, 52 (2:1). Асайдулин, 81 (2:2).
Судья: Крюков (Саранск).
29 октября. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».
«Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 0:0
Судья: Евдокимов (Новоалтайск).
29 октября. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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