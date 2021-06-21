Боярский о резких словах Салиховой в сторону «Зенита»: «Согласен, что «Зенит» — сверхклуб»
12:50
Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» мнение супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о футбольном клубе «Зенит».
Салихова в интервью Ксении Собчак рассказала, что считает «Сочи» фарм-клубом «Зенита», а также сказала, что в России «есть один сверхклуб, который портит картину».
«Она имеет право на свое мнение! У меня есть свое. Но я согласен с тем, что «Зенит» — сверхклуб. Команду это не заденет, а для меня ее слова не имеют значения», — сказал Боярский «СЭ».
С 3 по 21 мая Салихова входила в совет директоров «Спартака», однако вышла из него по причине несогласия с кандидатурой нового главного тренера.
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