Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» мнение супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о футбольном клубе «Зенит».

Салихова в интервью Ксении Собчак рассказала, что считает «Сочи» фарм-клубом «Зенита», а также сказала, что в России «есть один сверхклуб, который портит картину».

«Она имеет право на свое мнение! У меня есть свое. Но я согласен с тем, что «Зенит» — сверхклуб. Команду это не заденет, а для меня ее слова не имеют значения», — сказал Боярский «СЭ».

С 3 по 21 мая Салихова входила в совет директоров «Спартака», однако вышла из него по причине несогласия с кандидатурой нового главного тренера.