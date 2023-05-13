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Сегодня, 16:30

Бояринцев считает, что Писарскому следовало доиграть сезон в «Оренбурге»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что нападающему Владимиру Писарскому не следовало переходить этой зимой из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«Мне казалось, что именно «Оренбург» был его командой, он выдал неплохой отрезок в первой части сезона. Я был удивлен его выбору перейти в «Крылья Советов». Относился со скепсисом к тому, что он продолжит поддерживать свои бомбардирские качества, самарцы показывают несколько иной футбол. Нападающему надо было доиграть сезон в «Оренбурге», а уже затем менять обстановку. Но, вероятно, предложение от «Крыльев» было очень хорошим, но если бы остался в Оренбурге, то никуда бы все эти варианты не делись бы. Ему надо просто забить один гол, после чего придет уверенность», — цитирует Бояринцева Betonmobile.ru.

Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья» в январе 2023 года. В составе самарской команды он провел 9 матчей в РПЛ и отметился 1 результативной передачей.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 25 очков.

Источник: https://betonmobile.ru/denis-boyarintsev-pisarskomu-sledovalo-doigrat-sezon-v-orenburge-kryilya-zhe-pokazyivayut-drugoy-futbol
Денис Бояринцев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

ЦСКА

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Спартак

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Локомотив

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