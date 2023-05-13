Бизнесмен Садыгов: «Можно сказать, что «Химки» приобрели одно очко, а не потеряли два в игре со «Спартаком»

Бизнесмен Туфан Садыгов прокомментировал корреспонденту «СЭ» ничью «Химок» со «Спартаком» (1:1) в 27-м туре РПЛ.

«Можно сказать, что «Химки» приобрели одно очко, а не потеряли два в игре со «Спартаком». Это непростая команда, которая борется за тройку чемпионата», — сказал Садыгов «СЭ».

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и расположился на 4-м месте. В активе «Химок» 18 очков и 15-я позиция.