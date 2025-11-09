Боселли снова пропустит матч с «Зенитом». Как и в первом круге

Нападающий «Пари НН» Хуан Боселли получил «лишнюю» желтую карточку в матче 15-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0), заработал дисквалификацию и пропустит встречу 16-го тура с «Зенитом». Она пройдет 23 ноября в Нижнем Новгороде.

Боселли первым в нынешнем чемпионате собрал уже восемь предупреждений. При этом он выходил на поле в 14 матчах. Любопытно, что в первом круге он тоже не сыграл с «Зенитом» — в 7-м туре 30 августа в Санкт-Петербурге. Тогда футболист «Пари НН» отбывал дисквалификацию за четыре желтые карточки.