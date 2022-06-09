Пайкин: «РФС надо возобновить работу по вхождению крымских клубов в РПЛ»

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Бориса Пайкин в обращении на имя президента РФС Александра Дюкова призвал организацию принять под свою эгиду крымские футбольные клубы, сообщает ТАСС.

«Такое решение в нынешних условиях кажется единственно верным. Помимо политического значения этот шаг дал бы импульс развитию спорта в Крыму, послужил бы толчком для совершенствования спортивной инфраструктуры полуострова. Решение УЕФА, принятое в 2015 году, носило половинчатый характер: с одной стороны крымским клубам не разрешалось выступать в рамках РПЛ, но, с другой стороны, признавалась их автономия от украинского футбола», — говорится в обращении.

По мнению Пайкина, РФС надо начать переговоры с УЕФА о вхождении крымских клубов в РПЛ.

«Думаю, РФС надо возобновить работу по вхождению крымских клубов в РПЛ и одновременно начать переговоры по этому вопросу с УЕФА. В спорте пора переходить из обороны в наступление, руководствуясь, в первую очередь, нашими национальными интересами», — отметил он.

Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года. Создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для крымских клубов были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза. В региональном чемпионате участвуют восемь клубов, турнир проходит в четыре круга. Действующим чемпионом является «ТСК-Таврия».