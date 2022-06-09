Ковтун: «Есть предложения о работе. На днях все определится, но не готов пока работать главным»

Ковтун заявил, что пока не готов работать главным тренером

Бывший старший тренер «Арсенала» Юрий Ковтун на мероприятии в честь 100-летия «Спартака» рассказал, есть ли у него предложения о работе.

«Идут переговоры. Есть предложения о работе. На днях все определится, но не готов пока работать главным», — передает слова Ковтуна корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.

52-летний специалист работал в тульском клубе с 2020 по 2021 год. Также он работал в «Урале», «Динамо», «Тосно», «Волге» и «Салюте».