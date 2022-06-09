Ковтун: «Есть предложения о работе. На днях все определится, но не готов пока работать главным»
Ковтун заявил, что пока не готов работать главным тренером
Бывший старший тренер «Арсенала» Юрий Ковтун на мероприятии в честь 100-летия «Спартака» рассказал, есть ли у него предложения о работе.
«Идут переговоры. Есть предложения о работе. На днях все определится, но не готов пока работать главным», — передает слова Ковтуна корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.
52-летний специалист работал в тульском клубе с 2020 по 2021 год. Также он работал в «Урале», «Динамо», «Тосно», «Волге» и «Салюте».
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|
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|3
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|65
|
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|30
|17
|5
|8
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|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
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|30
|14
|8
|8
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|50
|
5
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|30
|15
|5
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|50
|
6
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|48
|
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|
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|
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|47-51
|38
|
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|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
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|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
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30 тур
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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