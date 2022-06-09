Егор Крид отметит день рождения выступлением на стадионе «Динамо»
Егор Крид выступит на стадионе «Динамо» в свой день рождения, сообщает пресс-служба бело-голубых.
25 июня, в день своего 28-летия артист посетит игру бело-голубых с командой блогеров «Амкал».
В рамках мероприятия Крид проведет выступление на арене.
Матч «Динамо» — «Амкал» пройдет 25 июня на «ВТБ Арене», начало запланировано на 19.00 (мск).
Источник: https://t.me/fcdynamo/6969
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|21.05
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|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
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|21.05
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|
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|
Кр. Советов – Локомотив
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|
Н. Новгород – Зенит
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|
Рубин – Уфа
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Уфа
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|
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Зенит
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