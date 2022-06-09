Егор Крид отметит день рождения выступлением на стадионе «Динамо»

Егор Крид выступит на стадионе «Динамо» в свой день рождения, сообщает пресс-служба бело-голубых.

25 июня, в день своего 28-летия артист посетит игру бело-голубых с командой блогеров «Амкал».

В рамках мероприятия Крид проведет выступление на арене.

Матч «Динамо» — «Амкал» пройдет 25 июня на «ВТБ Арене», начало запланировано на 19.00 (мск).