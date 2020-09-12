Борис Ротенберг: «Сезон длинный, и это лидерство ничего не значит»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что нахождение команды на первой строчке в таблице Тинькофф РПЛ еще ничего не значит. В 7-м туре «Сочи» в гостях обыграл «Ахмат» (1:0) и возглавил турнирную таблицу чемпионата России.

— Нам важно в каждой игре брать три очка. Сезон длинный, и это лидерство ничего не значит, — цитирует Ротенберга ТАСС. — Не так важно, где мы находимся, для нас каждая игра финальная.

Они бьются, стараются, в нападении пока сил не хватает, а так пока все слава богу. Данил Пруцев вышел молодцом — для первого раза было очень здорово. Некоторые поднаелись и не могли поддержать, так что замены правильные.

Считаю, что лучший игрок сегодняшнего матча — это Сослан Джанаев.