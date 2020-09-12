РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Борис Ротенберг: «Сезон длинный, и это лидерство ничего не значит»

23:11
Теги:

Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что нахождение команды на первой строчке в таблице Тинькофф РПЛ еще ничего не значит. В 7-м туре «Сочи» в гостях обыграл «Ахмат» (1:0) и возглавил турнирную таблицу чемпионата России.

— Нам важно в каждой игре брать три очка. Сезон длинный, и это лидерство ничего не значит, — цитирует Ротенберга ТАСС. — Не так важно, где мы находимся, для нас каждая игра финальная.

Они бьются, стараются, в нападении пока сил не хватает, а так пока все слава богу. Данил Пруцев вышел молодцом — для первого раза было очень здорово. Некоторые поднаелись и не могли поддержать, так что замены правильные.

Считаю, что лучший игрок сегодняшнего матча — это Сослан Джанаев.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9439227

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир