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Борис Ротенберг: «Если у Кокорина остались какие-то финансовые вопросы по «Динамо», решим их в «Сочи»

15:40
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Владелец «Сочи» Борис Ротенберг готов урегулировать финансовые вопросы с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

Ранее телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, что «Динамо», за которое выступал Кокорин, могло не выплатить ему все долги по премиальным. Ротенберг на тот момент являлся президентом московского клуба.

— Если по тому периоду остались какие-то спорные моменты, мы их урегулируем, — цитирует Ротенберга ТАСС. — Тогда в «Динамо» менялось руководство, не исключаю, что у Саши остались какие-то вопросы. Так бывает, решим их в «Сочи».

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7599929

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