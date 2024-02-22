Борис Игнатьев: «Видно, что тренерский штаб «Спартака» готовит Угальде вместо Соболева»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о готовности «Спартака» к возобновлению сезона РПЛ.

«Если смотреть по всем матчам, то есть такая тенденция, что тренерский штаб готовит вместо Соболева Угальде в атаку, а также Промеса, Зиньковского и Мозеса. Средняя линия тоже вырисовывается», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Угальде перешел в «Спартак» 29 января из «Твенте» за 13 миллионов евро. В нынешнем сезоне 21-летний нападающий сыграл 25 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

В этом сезоне 26-летний Соболев провел 18 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

После 18 туров «Спартак» занимает 5-е место, набрав 30 очков. В первом матче после окончания зимнего перерыва красно-белые сыграют против «Зенита». Встреча пройдет 3 марта на стадионе «Газпром Арена», начало — в 16.30 мск.