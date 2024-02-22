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22 февраля, 00:05

Борис Игнатьев: «Видно, что тренерский штаб «Спартака» готовит Угальде вместо Соболева»

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о готовности «Спартака» к возобновлению сезона РПЛ.

«Если смотреть по всем матчам, то есть такая тенденция, что тренерский штаб готовит вместо Соболева Угальде в атаку, а также Промеса, Зиньковского и Мозеса. Средняя линия тоже вырисовывается», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Угальде перешел в «Спартак» 29 января из «Твенте» за 13 миллионов евро. В нынешнем сезоне 21-летний нападающий сыграл 25 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

В этом сезоне 26-летний Соболев провел 18 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

После 18 туров «Спартак» занимает 5-е место, набрав 30 очков. В первом матче после окончания зимнего перерыва красно-белые сыграют против «Зенита». Встреча пройдет 3 марта на стадионе «Газпром Арена», начало — в 16.30 мск.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Александр Соболев
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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