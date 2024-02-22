«Краснодар» отмечает 16-летие со дня основания клуба

«Краснодар» в своем Telegram-канале опубликовал пост, посвященный 16-летию клуба.

«Руководство, тренеров, игроков, персонал клуба, работников стадиона, болельщиков — всех тех, кто каждый день посвящает черно-зеленым! Кто вместе с клубом в трудные минуты неудач и кто рядом во времена больших побед! Уже 16 лет мы пишем эту историю вместе!» — сказано в сообщении.

«Краснодар» был основан 22 февраля 2008 года. За это время «быки» трижды становились бронзовыми призерами РПЛ и дважды выходили в финал Кубка России.

В Лиге Европы клуб два раза выходил в 1/8 финала.

В этом сезоне «Краснодар» набрал 38 очков после 18 туров и лидирует в таблице чемпионата России.