Гладилин: «Угальде современный футболист. Он похож на Мартинеса из «Интера»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру новичка красно-белых Манфреда Угальде в товарищеских матчах.

«Это современный футболист. Он мне напоминает Мартинеса, который играет в «Интере». Комплекция очень похожа, игрок нацелен на ворота, только Угальде моложе. А стиль игры у них одинаковый. Пока мне этот футболист импонирует», — цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Угальде перешел в «Спартак» 29 января из «Твенте» за 13 миллионов евро. В нынешнем сезоне 21-летний нападающий сыграл 25 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца июня 2024 года.