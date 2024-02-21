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21 февраля, 23:50

Гладилин: «Угальде современный футболист. Он похож на Мартинеса из «Интера»

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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру новичка красно-белых Манфреда Угальде в товарищеских матчах.

«Это современный футболист. Он мне напоминает Мартинеса, который играет в «Интере». Комплекция очень похожа, игрок нацелен на ворота, только Угальде моложе. А стиль игры у них одинаковый. Пока мне этот футболист импонирует», — цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Угальде перешел в «Спартак» 29 января из «Твенте» за 13 миллионов евро. В нынешнем сезоне 21-летний нападающий сыграл 25 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца июня 2024 года.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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