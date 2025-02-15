Борис Игнатьев: «Кордоба — самый сильный легионер в истории «Краснодара»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил вклад нападающего Джона Кордобы в игру «Краснодара».

«У «Краснодара» есть зависимость от Кордобы. Он правильно выбирает позицию, умело сочетает в себе качества голеодора. Джон выжимает из ситуации максимум. Кордоба объединяет команду, и такие игроки заставляют соперников принимать неправильные решения на поле. Считаю, что Джон — самый сильный легионер в истории «Краснодара», — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева.

Кордоба выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В ноябре 2024-го колумбийский футболист продлил контракт до конца июня 2027 года. На счету 31-летнего форварда 52 гола и 18 передач в 102 матчах за «быков».