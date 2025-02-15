Билялетдинов: «Селихов усилил бы вратарскую линию «Локомотива»

Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о комплектации вратарской позиции железнодорожников.

«Когда Лантратова приглашали, всех устраивал его уровень игры. И многие матчи подтверждали, что он хороший вратарь. А вопрос формы у вратарей также важен, как и полевых игроков. Голкиперы же вообще стали уже частично полевыми игроками. Тот же Лантратове много сейчас вертится в вопросах розыгрыша мяча: где-то он даже вроде бы привез. Но уровень у Лантратова достойный. Не стоит кричать, что он все свои качества утратил после периода спада. Он в хорошем возрасте для вратаря. Но, возможно, продублировать его стоит. Командам на таком уровне нужен качественный второй и даже третий вратарь. Потому что дисквалификации, травмы, утрата формы — это обычная история. Селихов? Такой опытный голкипер усилил бы вратарскую линию «Локомотива», — цитирует Билялетдинова Legalbet.ru.

22 января «Спартак» и Александр Селихов расторгли контракт по соглашению сторон.

В этом сезоне Селихов сыграл восемь матчей в составе «Спартака», пропустил семь голов и трижды отыграл на ноль.