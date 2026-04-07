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Бонгонда вылетел в Россию после празднования выхода ДР Конго на ЧМ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда вылетел в Россию, сообщил пресс-секретарь Федерации футбола ДР Конго Джерри Калемо.

31 марта футболист в составе сборной ДР Конго принял участие в матче против Ямайки (1:0) за выход на чемпионат мира-2026. После игры футболисты сборной остались в стране для празднования победы и участия в финальном турнире. Из-за этого Бонгонда в выходные пропустил матч «Спартака» с «Локомотивом» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

Тео Бонгонда (справа) в&nbsp;матче сборной&nbsp;ДР Конго против Ямайки.«Это противоречит правилам ФИФА». В «Спартаке» недовольны невозвращением Бонгонды из сборной ДР Конго

«Тео Бонгонда может прибыть в Россию уже сегодня, так как он покинул страну вчера ранним утром специальным рейсом в Париж. При этом задержка возвращения команды на родину произошла не по его вине: президент нашей страны попросил сборную отложить вылет ради большого празднования в честь первого за 52 года выхода на чемпионат мира», — цитирует Калемо Sport24.

В этом сезоне 30-летний Бонгонда провел 6 матчей за «Спартак» во всех турнирах и не отмечался результативными действиями. Контракт конголезца с московским клубом истекает летом 2026 года.

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Источник: Sport24
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Сборная ДР Конго по футболу
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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