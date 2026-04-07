Бонгонда вылетел в Россию после празднования выхода ДР Конго на ЧМ

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда вылетел в Россию, сообщил пресс-секретарь Федерации футбола ДР Конго Джерри Калемо.

31 марта футболист в составе сборной ДР Конго принял участие в матче против Ямайки (1:0) за выход на чемпионат мира-2026. После игры футболисты сборной остались в стране для празднования победы и участия в финальном турнире. Из-за этого Бонгонда в выходные пропустил матч «Спартака» с «Локомотивом» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

«Тео Бонгонда может прибыть в Россию уже сегодня, так как он покинул страну вчера ранним утром специальным рейсом в Париж. При этом задержка возвращения команды на родину произошла не по его вине: президент нашей страны попросил сборную отложить вылет ради большого празднования в честь первого за 52 года выхода на чемпионат мира», — цитирует Калемо Sport24.

В этом сезоне 30-летний Бонгонда провел 6 матчей за «Спартак» во всех турнирах и не отмечался результативными действиями. Контракт конголезца с московским клубом истекает летом 2026 года.

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