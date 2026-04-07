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Судейство

7 апреля, 15:33

Добровинский предложил лишать арбитров гонорара за матч в случае признания ЭСК ошибок в судействе

Александр Абустин
корреспондент

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в комментарии для «СЭ» высказался о работе российских судей.

«За плохое судейство хорошо можно наказывать рублем. Представим, что после кубкового матча между Махачкалой и Зенитом, динамовцы жалуются на Кукуяна. ЭСК принимает решение, что пенальти не было. Что предлагается? Давайте возьмем, условно, что судьям платят за матч миллион рублей. Они этот гонорар должны получать спустя неделю после встречи и при отсутствии жалоб на игру. Если признается ошибка судьи, то эту сумму делят пополам: половина отправляется на нужды комиссии или в РПЛ или на развитие детского спорта, а другая половина — пострадавшему клубу. В таком случае судьи начнут иначе относиться к делу. Также можно обязать клубы выплачивать полмиллиона рублей за жалобы в ЭСК. Чтобы просто так не обращались постоянно. Если комиссия решает, что решение арбитра верное, тогда эта сумма остается в комиссии, если нет, тогда возвращается в клуб. Еще есть предложение, чтобы две желтые карточки, которые привели к красной, могли рассматриваться комиссией. Абсолютно уверен, что после этого начнется совсем другое судейство», — сказал Добровинский «СЭ».

После 23 туров чемпионата России сезона-2025/26 в турнирной таблице лидирует «Краснодар» с 52 очками. Второе место занимает «Зенит» (51 очко), третье — «Локомотив» (44). «Динамо» (31) располагается на восьмой строчке.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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