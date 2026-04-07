В махачкалинском «Динамо» рассказали, как помогли жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» рассказал о помощи гражданам Республики Дагестан, пострадавшим от наводнения.

«Весь клуб перечислил деньги. В республике неприятная ситуация, поэтому здесь никто ничего не придумывал. Помогать ближним — обычная ситуация для нас. Все работники клуба поддержали эту идею с переводом денег. Также включились болельщики, которые купили билеты и сумма с продажи отправилась в благотворительный фонд. Это всеобщее дело», — сказал Газизов «СЭ».

По данным МЧС России, в результате стихийного бедствия в девяти населенных пунктах Дагестана было затоплено свыше 2000 жилых домов.

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